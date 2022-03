Fã tenta invadir mansão de Diogo Nogueira e ameaça Paolla Oliveira

Um fã tentou invadir a mansão de Diogo Nogueira, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ameaçou Paolla Oliveira, namorada do cantor. As informações são de Fábia Oliveira, do “Em Off”.

Segundo a colunista, Diogo precisou entrar em uma discussão com o rapaz para defender a atriz. Após o acontecido, eles se dirigiram para a 16ª DP da Barra com a finalidade de conseguir uma medida protetiva contra o fã que já fez ameaças em outros momentos.

Para a jornalista, a assessoria da atriz enviou uma nota onde confirmou o acontecido e relataram que a “medida protetiva foi instaurada”. Mesmo com a instauração, as ameaças não cessaram. “As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes”, finaliza a nota.

