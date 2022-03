Falta de motivação nos estudos: Como lidar com isso?

No dia a dia, lidar com a falta de motivação nos estudos é um problema e tanto, concorda? Muitas vezes, a rotina corrida tira qualquer vontade de sentar e estudar um conteúdo denso e difícil.

Porém, à medida que vamos procrastinando este momento, tudo vai se tornando cada vez pior. Afinal, teremos mais matérias para estudar, e mais trabalhos para fazer.

Por isso, neste texto nós unimos algumas considerações que podem ajudar você a lidar com essa desmotivação. Acompanhe e inspire-se!

Como lidar com a falta de motivação nos estudos?

A falta de motivação nos estudos pode estar associada a uma série de fatores. Compreender os motivos pelos quais você está se sentindo dessa forma é o primeiro passo. A seguir explanamos mais sobre isso:

1. Entenda a falta de motivação nos estudos

Entenda, primeiramente, por que você não tem desejo em estudar. Isso é muito importante para compreender os gatilhos emocionais por trás dessa, digamos, “repulsa”.

Afinal, pode ser mais fácil solucionar, justamente, esse problema, do que querer criar outras ferramentas e métodos. Isso porque a falta de motivação pode estar associada com:

Noites mal dormidas.

Excesso de atividades.

Falta de exercícios físicos.

Alimentação inapropriada.

Falta de rotina.

Ausência de foco e propósito.

Dificuldade para entender a importância dos estudos.

Falta de vontade simplesmente porque a faculdade foi imposta pelos pais.

Ansiedade e/ou estresse.

Entre tantas outras possibilidades.

2. Descubra o seu propósito

No tópico acima, colocamos a ausência de propósito como um problema para lidar com a falta de motivação nos estudos. Afinal, se você não sabe aonde quer chegar e não tem nenhum objetivo, como poderá se sentir motivado cotidianamente? É quase inviável, concorda?

Por isso, comece a autoanalisar a sua situação e descubra quais são os seus sonhos e metas por trás dos seus estudos. Você quer se formar por quê? Qual área deseja trabalhar? Quais são os seus sonhos?

3. Divida as tarefas e não tente “abraçar tudo” de uma só vez

Divida as tarefas sempre em etapas, dias e horas, de acordo com um cronograma de estudos e com os prazos estipulados pela instituição de ensino. Assim você vai resolvendo uma etapa de cada vez, e estudar não torna um problema “imenso”.

4. Tenha hábitos saudáveis, cuidando do sono, da alimentação e exercícios

Cuide da saúde do seu corpo! Isso também é imprescindível para lidar com a falta de motivação nos estudos. Isso porque o nosso cérebro precisa estar saudável para manter a motivação, o foco e a aprendizagem sempre em dia.

Por isso, invista em hábitos saudáveis, como exercícios físicos diários, uma rotina de sono equilibrada e uma alimentação nutritiva e saudável. Acredite, isso faz toda a diferença!

5. Faça psicoterapia e pratique o autoconhecimento

Assim como cuidar do corpo é fundamental, cuidar da mente também é importante. Aqui, a psicoterapia e o autoconhecimento devem ser explorados.

Assim, você gerencia melhor as suas emoções, pensamentos, ideias e ainda se conhece mais, entendendo seus limites e suas forças. Faça o teste e veja como isso pode ajudar na falta de motivação nos estudos!