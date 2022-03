Falta luz no Pelourinho; Cortejo Afro é interrompido

O Pelourinho, no centro histórico de Salvador, registrou queda de luz durante a noite desta segunda-feira (7). O tradicional Cortejo Afro, que acontecia no Largo da Tieta desde as 19hrs, foi interrompido.

A cantora Margareth Menezes se apresentava quando o público foi surpreendido pela falta de luz que durou cerca de quinze minutos. Durante esse tempo o público seguiu cantando as músicas e a percussão não parou de tocar.

O show foi encerrado por volta das 23h40. Ainda não se sabe os motivos da queda de energia.

Assista abaixo:

Falta luz no Pelourinho na noite desta segunda-feira (7); Cortejo Afro é interrompido pic.twitter.com/mvvq61ZRQj — iBahia (@iBahia) March 8, 2022

