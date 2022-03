Família é morta a tiros durante emboscada no bairro Cajazeiras V

Dois homens e uma mulher foram assassinados na madrugada desta segunda-feira (14) na rua Deputado Herculano de Menezes, localizada no bairro de Cajazeiras V. De acordo com informações da Central de Polícia e da Polícia Militar (PM), as vítimas são todas da mesma família. Elas chegaram a ser socorridas por viaturas da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiram aos ferimentos.

O crime aconteceu por volta das 0h15. Mas, tudo começou no domingo (13), por volta das 18h, quando Carlos Eduardo foi baleado na saída de uma festa realizada no Parque São José, em Fazenda Grande II. Além dele, outros dois homens foram atingidos e morreram. São eles: Pablo Lima Gomes da Cunha, de 27 anos; e Mateus dos Santos Moreira, de 22 anos.

Ao receber alta do hospital, Carlos foi de carro para casa com a mãe Cláudia Santos da Silva, de 43 anos; o padrasto Elias Gonçalves Viana, de 63 anos. Em uma emboscada, todos foram baleados.