Família que se envolveu em acidente em Igaci ía pagar promessa em Juazeiro (CE)

A família que acabou se envolvendo em um acidente em um trecho da AL-115, nas proximidades do município de Igaci, Agreste de Alagoas, estava indo à cidade de Juazeiro do Norte (CE) para pagar uma promessa. A informação é do site TodoSegundo.

Duas mulheres morrem em acidente na AL-115, em Igaci; Veja vídeo

No sinistro duas pessoas vieram à óbito. Vera Lúcia Miranda, 76 anos, morreu no local. Sara Miranda, 70, faleceu no Hospital de Emergência do Agreste. O filho, o marido e uma irmã de Vera também ficaram feridos.

O ACIDENTE

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) disse que os dois veículos seguiam viagem na mesma direção, no sentido dos municípios de Arapiraca e Igaci, quando o condutor de uma Hilux tentou ultrapassar o segundo veículo, modelo Nissan kicks. O acidente aconteceu após o motorista da Nissan realizar uma manobra de conversão à esquerda, para acessar uma estrada lateral na rodovia, sem antes aguardar no acostamento.

As ações dos condutores causaram uma colisão lateral entre os veículos, e o motorista da Hilux perdeu a direção, saiu da pista e capotou.

O condutor do veículo Nissan Kicks fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e abandonando o carro na via.