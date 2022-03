‘Família reunida’, diz mãe de Sthe Matos após boatos de relação conturbada

A influenciadora Sthe Matos surpreendeu os seguidores ao mostrar como terminou o domingo (6). Em seu Instagram, a ex-A Fazenda compartilhou com os fãs um momento de descontração com a mãe, Andrea Ribeiro.

Sthe, que retornou de São Paulo após um procedimento no nariz, mostrou a família em comemoração ao aniversário de um tio. Em seu perfil, Andrea comentou o encontro com a filha.

Durante sua passagem por ‘A Fazenda’, Sthe confessou não ser tão próxima dos familiares. Na época que noivou com Victor Igoh, apenas o pai da influenciadora esteve presente no evento.

“É f*da, por um período eu morei com meus avós, lembro de ter morado com meus tios, lembro de ter morado com várias pessoas por um período muito longo da minha infância. E quando eu tinha 7 anos eu fui morar com minha mãe, só que a gente nunca teve essa relação assim…”, contou aos colegas na época do programa.

Veja mais notícias sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias