Familiares de banhista desaparecido no Gunga clamam por retomada das buscas

Tiago Siqueira Santos saiu de Custódio, no interior de Pernambuco, para conhecer as praias de Alagoas

Cortesia ao Alagoas 24 horas

O banhista que está desaparecido desde o último domingo (20), após mergulhar na Praia do Gunga, em Roteiro, foi identificado como Tiago Siqueira Santos, de 22 anos. Familiares do jovem imploram a retomada das buscas e dizem que houve negligência por parte do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os familiares, Tiago saiu de casa no dia 19 de março para uma excursão rumo às praias de Alagoas, com um grupo de cerca de 50 pessoas. Na Praia do Gunga, o rapaz e um amigo entraram no mar e teriam sido arrastados pela correnteza. Um terceiro amigo, percebendo a situação, entrou no mar para resgatar os jovens, mas apenas conseguiu salvar um deles e Tiago permaneceu na água.

Após o afogamento, amigos e um pescador tentaram retirá-lo da água, mas também sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h55 e segundo a corporação as buscas foram feitas até o final da tarde de domingo, interrompidas na segunda por causa do mau tempo e retomadas nesta terça-feira, 22.

Corpo de Bombeiros segue busca por banhista desaparecido na Praia do Gunga

A irmã do rapaz, Tainá Siqueira, alega que o Corpo de Bombeiros demorou muito para chegar ao local e que não entende porque as buscas foram suspensas antes de encontrarem o jovem. “As buscas começaram quase uma hora depois do afogamento, os bombeiros chegaram ao local com roupas inadequadas e ainda foram vestir o traje apropriado para entrar no mar, o que levou ainda mais tempo de espera. E, depois, as buscas aconteceram apenas até às 15h e na segunda não foram retomadas. Eles disseram que foi por causa do tempo, mas não estava chovendo, só estava nublado” , disse indignada em um vídeo postado nas redes sociais.

“Eu estou aqui com a minha mãe desesperada. Ela só quer se despedir do filho dela e eu do meu irmão. A gente só quer encontrá-lo e não tem ninguém procurando por ele”, completa Tainá.

Em outro vídeo, a mãe de Tiago, Maria Solange Siqueira, se diz desesperada e pede a retomada das buscas.

“Não deixem meu filho no mar, procurem meu filho. Eu estou desesperada e ninguém está procurando meu filho. Eu peço pelo amor de Deus”, diz a mulher em um trecho da gravação.

Lucas Rodrigues, um dos amigos de Tiago que estava no momento do ocorrido, afirma que eles saíram do interior de Pernambuco para conhecer as praias de Alagoas e só queriam se divertir.

“Estão falando muita coisa a respeito do caso, que foi negligência nossa e tal, mas a gente só queria se divertir. Saímos de Custódio, que não tem praia, para Maceió para se divertir. Inicialmente, ficamos perto das barracas e depois vimos que tinha um local mais bonito para tirar foto e fomos até lá. Foi aí que tudo aconteceu”, disse.

O jovem admite que eles não sabiam nadar, mas que o local não era fundo e que não havia sinalização. “A gente realmente não sabe nadar, mas no local não tem qualquer sinalização ou salva-vidas. Negligência nossa não foi, talvez ingenuidade.”

O Alagoas 24horas entrou em contato com a Assessoria do Corpo de Bombeiros, que informou que em breve esclarecerá tudo.