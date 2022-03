Familiares e suspeito de estuprar bebê em Palmeira dos Índios são ouvidos em delegacia

O suspeito de ter estuprado um bebê de sete meses, na última segunda-feira (14), no município de Palmeira dos Índios, foi ouvido pela Polícia Civil, na Delegacia Regional de Polícia, na cidade onde ocorreu o fato. Familiares da vítima também compareceram ao local para prestar esclarecimentos. Na ocasião, ferimentos foram encontrados no corpo da criança,…

Na ocasião, ferimentos foram encontrados no corpo da criança, indicando o abuso sofrido por ela. A situação foi constatada pela Polícia Militar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios e, os pais, que são separados, não conseguiam afirmar como o crime ocorreu. Inicialmente, sabia-se apenas que o bebê passava um tempo na casa de cada um dos dois.

“Familiares foram ouvidos e também houve o interrogatório do suspeito, que negou os fatos. A polícia pede que qualquer pessoa que tenha informações que possam elucidar o crime, compareça na delegacia e preste depoimento. A identidade vai ser preservada para que esse crime inescrupuloso não fique impune”, contou a escrivã Luana Paiva, em vídeo publicado pela Polícia Civil em uma rede social.

No depoimento, o suspeito afirmou que não estuprou a criança e também negou que estaria namorando com a mãe do menino. As denúncias que levaram os policiais ao homem apontam que ele ia com frequência na casa da mulher.

No momento, o bebê está na enfermaria do Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, após receber alta da UTI.