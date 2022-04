Famosos pedem orações por Rodrigo Mussi após acidente; estado do ex-BBB é grave

Famosos utilizaram as redes sociais na noite desta quinta-feira (31) para pedir orações ao ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada. De acordo com informações do jornalista Matheus Baldi, o estado do modelo é grave.

Fernanda Paes Leme, Lucas Maciel e Guilherme Napolitano foram algumas das celebridades que se pronunciaram sobre o assunto. Confira abaixo:

Fernanda Paes Leme: “Toda energia positiva para recuperação do Rodrigo”.

Lucas Maciel: “Nossa, triste com essa noticia do Rodrigo. Na torcida aqui, recuperaaa @oficialmussi ♥️ você é gigante”.

Gui Napolitano: “Gente, orem pelo Rodrigo! ????????❤️ Vai ficar tudo bem!!!”.

Thais Braz: “Rezem pelo @oficialmussi ???????? que Deus abençoe e ele melhore logo! Força”

Douglas Silva: “Dadinhos, agradecemos todo o esforço de vocês na TAG de hoje. Porém, recebemos agora a notícia do acidente do Rodrigo Mussi e em respeito a ele e sua família, pedimos que todos foquem em orações e no envio de boas energias”.



Lais Caldas: “Gente, o Rodrigo precisa muito da nossa oração nesse momento. ???????? Então vamos juntos emanar muita energia positiva, para que ele saia dessa o mais rápido possível. Forças Rodrigo, fique bem logo!”.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, o segundo eliminado da edição 22 do Big Brother Brasil foi arremessado para fora de um carro e teria sofrido traumatismo craniano. O acidente aconteceu após um carro de aplicativo onde o ex-BBB estava colidir com um caminhão carregado com soja na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

O modelo, que estava sem cinto de segurança, foi arremessado, sofreu múltiplas lesões, e foi encaminhado para o hospital em estado grave. O motorista do carro passa bem. O impacto chegou a quebrar o eixo do caminhão.

