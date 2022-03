Famosos se despedem do influenciador trans Popo Vaz; veja homenagens

Após a notícia da morte de Popo Vaz, nesta segunda-feira (14), famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte e prestar homenagens ao influenciador trans. Confira abaixo algumas das publicações:

“Soube agora sobre o @popo_vaz e estou devastada. Ele foi uma das pessoas que prontamente se propôs a fazer parte de um projeto lindo com a minha equipe, sobre visibilidade trans. Uma grande perda para todos nós. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, lamentou Brunna Gonçalves.

“Que tristeza gente. Descanse em paz, Popo Vaz “, declarou Bianca DellaFancy.

Acabo de receber a notícia do falecimento do Paulo Vaz e estou devastada. Ele era muito querido e é uma tristeza que tenha nos deixado. ????Desejo muita força e solidariedade pra toda a família e a todes nesse momento”, publicou Erika Hilton.

“Gays ontem : fazendo comentários transfobicos com o vídeo +18 do Pedro HMC .

Os mesmo gays hoje lamentando a morte do Paulo Vaz ( popo vaz ), que era marido do Pedro .. Olha difícil viu… Forças pro Pedro, amigos e a família de Paulo”, relatou Romagaga.

O influenciador digital Paulo Vaz, mais conhecido como Popo Vaz, faleceu nesta segunda-feira (14), aos 37 anos. As causas da morte não foram divulgadas. Pessoas próximas a Paulo relataram que o o corpo do influenciador foi encontrado sem vida no início da noite de hoje.

