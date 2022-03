Fantasiado de Robô, Juan Paiva é sexto desmascarado em ‘The Masked Singer’

Foto: Reprodução Globo

Na edição deste domingo (6) do The Masked Singer Brasil, Juan Paiva, vestido de Robô no programa, foi desmascarado. O nome do ator não foi palpite em nenhum momento ao longo do reality.

Após ter a sua identidade revelada, Juan recebeu muitos elogios dos jurados. O artista, que interpreta Ravi na novela ‘Um Lugar Ao Sol’, aproveitou o momento e agradeceu por poder participar do programa.

“Eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Fazia tempo que eu não dançava. Como a gente tinha a vivência do Nós do Morro, a gente tinha a vivência da dança, da capoeira”, disse.

Confira o momento em que Juan Paiva foi desmascarado no The Masked Singer Brasil:

