Fãs de Anitta tiram a roupa na web para engajar a música ‘Envolver’; entenda

A canção “Envolver”, de Anitta, é sucesso mundial. A canção vem escalando posições e chegou à louvavel posição de segunda música mais ouvida do planeta, numa plataforma de streaming. Mas os fãs querem mais e não poupam esforços para ver o hit no topo. Nem que para isso eles tirem a roupa… literalmente.

Pois é. É o que tem rolado na trend envolvendo a música da Poderosa, especialmente no Twitter. Os fãs posam completamente nus e colocam a capa do single de Anitta para cobrir apenas as partes íntimas, seja na frente ou no bumbum. Em geral, a imagem vem também com a hashtag da canção (#Envolver), numa espécie de campanha sensual para que os outros admiradores da artista também deem o play.