Fãs pedem que Tatá Werneck se fantasie como dummy e artista reage

Em meio às especulações sobre um paredão falso após a eliminação de Jade Picon, Boninho preparou uma surpresa para os brothers do BBB 22: ele enviará um Dummy para a casa. E não é que o público mandou uma sugestão para o diretor de TV? Ninguém menos do que Tata Werneck.

Após saber do apelo dos telespectadores, a apresentadora revelou que “lançará a candidatura”. “Eu topo! Tô entrando no banho e vou direto. Me dê essa chance, Boninho”, escreveu a humorista no Twitter.

Maira Cardi também entrou na brincadeira. “Boninho, já te pedi muita coisa, mas coloca mais isso na lista”, falou a apresentadora.

