Fátima Bernardes compartilha momentos de intimidade com namorado na web

Fátima Bernardes deixou transbordar nas redes sociais uma dose do amor entre ela e Túlio Gadêlha, e deixou os fãs encantados com a declaração feita para o deputado.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do ‘Encontro’, compartilhou um vídeo relembrando momentos especiais vividos pelo casal durante as diversas viagens que eles já fizeram pelo mundo. “A vida é boa com você. É isso”.

A jornalista assumiu o romance com Túlio em novembro de 2017, com um registro no Instagram. Desde então, o casal faz questão de compartilhar com os seguidores momentos a dois e diversas declarações. O político chegou a participar do ‘Encontro’ em 2021 e revelar intimidades da apresentadora.