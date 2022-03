FBF divulga datas das semifinais do Campeonato Baiano

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta quarta-feira (23) as datas das semifinais do Campeonato Baiano. Após 92 anos, a competição volta a ter uma semifinal só com times do interior.

O primeiro jogo da semifinal será disputado no próximo sábado (26), às 16h, com duelo entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. No domingo (27), no mesmo horário, o confronto é entre Barcelona de Ilhéus e Jacuipense, em Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior.