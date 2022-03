FCEE SC forma banca para concurso

No dia 25 de março, a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) divulgou qual será a banca organizadora de seu próximo concurso público.

Isto é, trata-se de quem ficará responsável pela elaboração, organização e avaliação das etapas do certame. Nesse sentido, a Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicas (FEPESE) irá exercer essa função.

Esta, então, executa de forma integral “as atividades necessárias para a realização de concursos públicos e processos seletivos”. Desse modo, a FEPESE demonstra que já são mais de 300 concursos em que foi banca organizadora.

Assim, aqueles que desejam concorrer às vagas da FCEE já podem entender melhor o estilo de prova por meio desta escolha de banca. Desde o fim de 2021, a Fundação vem divulgando que irá abrir concurso neste ano de 2022. Portanto, com essas novas informações, o cidadão interessado já consegue se preparar melhor.

Veja, então, o que já se sabe.

FCEE também formou sua Comissão

Além da banca organizadora, a FCEE também já havia divulgado a sua Comissão de Concurso. Dessa forma, os nomes que irão compor esta mesa foram publicados no Diário Oficial em fevereiro, quais sejam:

Paola Pereira de Oliveira, Presidente da Comissão.

Daiana Madeira Espíndola

Clarisse Teresina da Silva

Daniela Barni Baptisstoti

Kátia Regina Ladewig

Kelly Christina Gelsleuchter

Fabiana de Meloi Giacomeni Garcez

Então, a Comissão deverá planejar e elaborar o edital do certame, o qual deverá sair em breve. Além disso, esta terá a responsabilidade de acompanhar a execução de todo o processo seletivo até a homologação.

Portanto, com a formação de tanto a Comissão quanto a Banca Organizadora o próximo passo será a publicação do edital. Isto é, documento em que constarão todas as regras do processo. Assim, será possível conferir todos os cargos a que as vagas se destinam, além de detalhes sobre os exames e o cronograma.

No entanto, já é possível, e até aconselhável, que o concurseiro já aproveite para reforçar os estudos.

FCEE anunciou concurso em 2021

Em novembro de 2021, a FCEE divulgou que recebeu o aval do governador Carlos Moisés a fim de realizar novo concurso. Desse modo, os cidadãos interessados já contaram com alguns meses para iniciar sua preparação.

Desde o início do ano de 2022, então, a organização da Fundação prosseguiu, com a escolha da Comissão e da Banca Organizadora.

Já em novembro, quando houve a confirmação do certame, a FCEE já divulgou quantas seriam as vagas e alguns dos cargos. Nesse sentido, já é possível saber que será um total de 99 vagas. Dentre estas estarão 62 vagas para cargos de nível superior e 37 para nível médio.

Assim, estas devem se destinar aos cargos de:

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Fisioterapeuta

Pedagogo

Fonoaudiólogo

Técnico em Atividades Administrativas

Médico Oftalmologista

Contudo, a declaração da FCEE indica que poderão haver outros cargos, o que se confirmará com o edital.

Além disso, também já se sabe que a lotação destas vagas se destina à sede de São José.

Confira, na íntegra, a manifestação da Fundação:

“A Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) informa que o governador Carlos Moisés aprovou a realização de concurso público para o quadro civil da instituição em 2022. O edital, que será publicado no próximo ano, prevê a contratação de 99 profissionais, sendo 62 vagas para cargos de nível superior e 37 para nível médio para atuação no campus em São José. Entre os cargos contemplados no concurso estão vagas para Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Pedagogo, Fonoaudiólogo, Técnico em Atividades Administrativas, Médico Oftalmologista entre outros.”

Candidato pode conferir outras seleções da FCEE

Enquanto ainda não é possível conferir o edital para o concurso de 2022, o cidadão que deseja disputar as vagas poderá acessar o site da Fundação.

Nele, então, o candidato poderá conhecer como foram antigos processos seletivos. Considerando que o próximo certame será semelhante, portanto, esta se mostra como uma boa forma de reforçar os preparativos.

Em 2017, por exemplo, a FCEE realizou um processo seletivo simplificado para cargos de nível superior. Ademais, a oferta também se destinou a cargos de Professor.

No entanto, neste caso, a seleção ocorreu para contratos temporários, de forma que apenas houve a análise curricular.

Já em 2014, a seleção contou com Prova em que os candidatos precisaram responder questões de:

Língua Portuguesa

Estudos Sociais

Informática

Conhecimentos Específicos

Neste momento, portanto, a FCEE preencheu 264 vagas para Professores.

Quais são os objetivos da Fundação?

Por fim, para além de questões mais formais sobre o concurso, é importante que o candidato também conheça a FCEE. Nesse sentido, a Fundação Catarinense de Educação Especial deve:

Desenvolver, em articulação com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a política estadual de educação especial e de atendimento à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Fomentar, produzir e difundir o conhecimento científico e tecnológico na área de educação especial.

Formular políticas para promover a inclusão social da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Prestar assistência técnica a entidades públicas ou privadas que mantenham qualquer vinculação com a pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Promover, em parceria com as Secretarias de Estado e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a articulação entre as entidades públicas e privadas para formulação, elaboração e execução de programas, projetos e serviços integrados, com vistas ao desenvolvimento permanente do atendimento à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Auxiliar, orientar e acompanhar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução das atividades relacionadas com a prevenção, assistência e inclusão da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Planejar e executar em articulação com as Secretarias de Estado, as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e Secretarias Municipais, a capacitação de recursos humanos com vistas ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam com a pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Realizar atendimento especializado à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades em seu Campus, através dos Centros de Atendimento Especializado, para o desenvolvimento de pesquisas em tecnologias assistivas e metodologias, com vistas à aplicação nos programas pedagógico, profissionalizante, reabilitatório e programa socioassistencial, prevenção e avaliação diagnóstica, que subsidiem os serviços de educação especial no Estado de Santa Catarina.