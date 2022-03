Feira da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo reúne música, bazar e culinária

Foto: Divulgação

A 1ª Feira da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo acontece neste final de semana, das 10h às 19, com apresentações musicais, barracas de brechó, bazar, artesanatos e opções gastronômicas. No sábado (2), as bandas Vixe Mainha e Samba & Suor abrem o evento, já no domingo (3) os shows ficam por conta do Grupo Botequim e Samba Trator.

A entrada no evento custa R$ 20 e pode ser adquirida no Sympla. Toda renda do evento será revertida para ajudar no pagamento da reforma do telhado da paróquia.

O evento é promovido pela comunidade paroquial sob o comando e os cuidados do Padre Ronaldo Marques, e vai reunir voluntários e fieis de todas as idades. Para entrar na feira, é necessário apresentar o comprovante de vacinação, com pelo a 2ª dose do imunizante, e, o uso da máscara é obrigatório ao longo da permanência do local.

1ª Feira da Paróquia da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Quando: sábado (02/04) e domingo (03/04), das 10h às 19h

Onde: Área de lazer da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo (Santo Antônio Além do Carmo)

Atrações: Vixe Mainha, Samba & Suor, Grupo Botequim e Samba Trator

Quanto: R$20 por dia. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Sympla, na secretaria da Paróquia e ou no local no dia do evento

