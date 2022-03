Feira da Sé faz edição especial no Campo Grande neste fim de semana

Foto: Divulgação A Feira da Sé será a feira oficial do Baile da Cidade, evento promovido pela Prefeitura Municipal de Salvador dentro das comemorações pelos 473 da capital baiana. O evento acontece, na Praça Dois de Julho, no Campo Grande, neste final de semana, com uma extensa programação musical a partir das 17h30, no sábado (26) e domingo (27), mas a Feira da Sé já pode ser visitada a partir das 16h e até às 22h, em ambos os dias.

Reunindo o melhor do mercado local de arte autoral, artigos artesanais, sustentáveis e pequenos negócios ligados à economia criativa, a feira contará com cerca de 60 expositores, entre itens de moda, artesanato, artes visuais e literatura, dentre outras variadas opções.

A feira também promove uma área de gastronomia, com opções de produtos da Ceasinha do Rio Vermelho, pães artesanais, geleias, molhos e produtos do Pará, como tacacá, maniçoba, vatapá e açaí com camarão. Além disso, para os amantes da literatura, estarão presentes as editoras baianas Caramurê e a Edufba, com títulos voltados para crianças, jovens e adultos.

“Ficamos muito felizes com o convite para integrar a programação do baile da Cidade e poder comemorar o aniversário de Salvador, promovendo a diversidade de nossa cultura e fomentando os negócios dos pequenos empreendedores”, afirma Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM, responsável pela Feira da Sé.

Programação Baile da Cidade

Além da Feira da Sé, quem for ao Campo Grande, poderá conferir uma vasta programação musical, com apresentações especiais de orquestras promovidas pelo Baile da Cidade.

17h30 – Orquestra de Câmara de Salvador

19h – Orquestra Popular Maestro Paulo Primo

20h30 – Orquestra Popular Maestro Fred Dantas

17h30 – Orquestra de Câmara de Salvador

19h – Orquestra Popular Maestro Sérgio Benutti

20h30 – Orquestra Popular Maestro Zeca Freitas

A Feira da Sé é uma realização do Instituto ACM e conta com apoios da Prefeitura Municipal de Salvador, da Rede Bahia e do jornal Correio.

O que: Feira da Sé no Baile da Cidade

Local: Largo do Dois de Julho, s/n – Campo Grande