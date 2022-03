Feira de Santana: homem morre e mulher fica ferida em acidente de carro

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida durante um acidente envolvendo dois carros na manhã deste sábado (12) na cidade de Feira de Santana, localizada a 100 km de Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, a colisão aconteceu entre os veículos em um cruzamento da rua JJ Seabra com a Avenida Getúlio Vargas.

As primeiras informações são de que as vítimas não estavam com cinto de segurança. A vítima do sexo feminino foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral Clériston Andrade. O caso será investigado pela Delegacia da cidade.

Camaçari

Um motociclista ficou ferido também nesta manhã em acidente no Litoral Norte, na altura de Jauá, região que pertence ao município de Camaçari – Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Central de Polícia, a vítima teve uma fratura exposta depois que se chocou com um veículo de passeio, por volta das 08h. O homem, ainda não identificado, foi socorrido para uma unidade de saúde da região.

