Felino selvagem é encontrado morto em via, no interior de Alagoas

Cortesia ao Alagoas 24 Horas

Um felino selvagem foi encontrado morto na noite dessa terça-feira (1º), no município de São Luís do Quitunde, na região da Zona da Mata de Alagoas.

De acordo com testemunhas, o animal – da espécie jaguatirica – foi encontrado por populares que estavam passando por uma estrada localizada no povoado Adubeira, na zona rural da cidade.

Não há informações sobre qual veículo atropelou o animal. Em contato com o Alagoas 24 Horas, o Instituto Biota informou que tem sido comum ver felinos selvagens deste espécie mortos em vias.