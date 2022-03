Felipe Prior revela torcida contra Arthur: ‘Não vejo verdade nele’

Um dos participantes mais marcantes do “BBB 20”, Felipe Prior deu sua opinião sobre a atual edição do reality, e não poupou críticas a Arthur Aguiar. O arquiteto revelou não só quem é seu favorito, mas também quem ele não quer que ganhe o “BBB 22”.

Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no Youtube, Prior contou o que acha da corrida pelo R$ 1,5 milhão: “Eu acredito que as pessoas não estão entrando no programa pra ganhar, estão entrando pra aparecer e elas sabem que, quando saírem, conseguem faturar muito mais que o prêmio”.