FEMA divulga período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA) divulgou o período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2. De acordo com a instituição, as inscrições serão recebidas a partir das 10h do dia 11 de março até o dia 26 de maio.

Os interessados deverão realizar a inscrição por meio do site da Fundação Vunesp, responsável pela organização e pela aplicação de provas do processo seletivo.

A seleção contará com duas modalidades de ingresso. Desse modo, os estudantes poderão escolher realizar a inscrição usando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou optar pelo ingresso via provas presenciais. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade e a data de pagamento:

Ingresso via Enem : R$ 165,00 para pagamentos até 12 de abril; R$185,00 para pagamentos a partir de 13 de abril.

Ingresso via provas presenciais: R$ 290,00 para pagamentos até 12 de abril; R$ 330,00 para pagamentos a partir de 13 de abril.

Ao todo, a FEMA está ofertando 44 vagas para o curso de Medicina para ingresso no segundo semestre deste ano. Do total das vagas, 70% será para a seleção via provas presenciais, enquanto 30% será para a seleção via notas do Enem.

Seleção do Vestibular de Medicina 2022/2

Os estudantes que optarem por usar as notas do Enem poderão escolher entre as edições ocorridas de 2019 a 2021, de acordo com as regras estabelecidas no edital.

Já os candidatos que escolheram as provas presenciais farão o exame no dia 17 de junho, no horário das 14h às 18h. A aplicação das prova será no Campus da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA), mantenedora do IMESA.

Os locais de prova ficarão disponíveis para consulta a partir do dia 10 de junho, no site da Vunesp.

Resultado

De acordo com o edital, a divulgação dos resultados e a classificação dos candidatos está prevista para o dia 8 de julho. Desse modo, os candidatos poderão conferir a lista de aprovados a partir das 15h.

