Ferrugem apresenta projeto ‘Prainha’ no Pipa Beach Club; confira evento

Foto: Divulgação

Ferrugem apresenta, no dia 02 de abril (sábado), o seu projeto ‘Prainha’, no Pipa Beach Club, localizado na Praia do Flamengo. Destaque no pagode nacional, o cantor propõe um show repleto de hits de sua carreira como: “É Dor que Não Passa”, “Pirata e Tesouro”, “Tristinha”, “Eu não Sou de me Entregar”, “Termina Aqui” e mais.

Os ingressos para o evento estão disponíveis para venda a partir da quinta-feira (17), sem taxa na loja Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Prainha do Ferrugem

Data: 02 de abril

Local: Pipa Beach Club (Praia do Flamengo)

Horário: 16h

Atrações: Ferrugem

Ingressos: Área única

Vendas: Sem taxa na loja Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site

