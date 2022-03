Festa de despedida da Baleia Rosa de Itapuã acontece na quarta-feira (2)

A Baleia Rosa do Amor fará a sua despedida para o mar puxada por um barco, conduzido por pescadores e uma banda de sopro. O cortejo marítimo sairá da praia do Porto do Meio, em frente a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, local em que as baleias de várias espécies, em especial as Jubarte, encalhavam ou eram caçadas pelas baleeiras em Itapuã, entre os séculos VII e XIX.