Festa de Scooby acontece no BBB 22; veja registros

O tema escolhido para a festa de Pedro Scooby, surf, chocou um total de Zero pessoas. Com decorações praianas e playslist de músicas pop, a celebração movimenta a casa do BBB 22 durante a madrugada desta quinta-feira (10).

Em conversa com outros brothers, o ex de Luana Piovani relatou que gostaria que Jade Picon estivesse presente. “Foi a única do meu top 10 que saiu. A única que realmente sinto falta de todos os eliminados”, falou o brother.

