Festa do Líder Arthur acontece no BBB 22; veja registros

Começou na noite desta quarta-feira (23) a Festa do Líder Arthur Aguiar no BBB 22. A celebração, que teve como tema “Sambanejo”, contou com piscina liberada e espaço para os brothers soltarem a voz com microfones.

E por falar em cantoria, Paulo André e Arthur Aguiar cantaram um dos sucessos da novela ‘Rebeldes’, em que o ator foi protagonista. A canção escolhida foi ‘Depois da chuva’.

Confira abaixo alguns registros da festa:

