Festa traz Lollapalooza para Salvador com atrações na Casa Batekoo; confira line up

O Lollapalooza retorna ao Brasil neste final de semana, em São Paulo, e, a Budweiser leva atrações para várias cidades do país, dentre elas, Salvador. A partir desta sexta-feira (25) até o domingo (27), a Casa Batekoo, localizada no Santo Antônio Além do Carmo, recebe a Bud Party.

Entre as atrações estão pocket shows de artistas da região, Lolla Set com DJs da casa, transmissões ao vivo do festival, flash tattoos e mais.

A programação para a abertura do evento, nesta sexta-feira (25), conta com Nêssa, Bruxa Braba, Manigga, Cronista do Morro, Trap Funk & Alivo e House Afrobapho. Na line de sábado (26), nomes como Vandal, DMT, Paulilo, House Afrobapho e Telefunksoul. Para fechar o evento, no domingo (27) Dj Belle, Pivoman, Jack Nascimento, House Afrobapho e Maya se apresentam.

Os restaurantes Bravo Burguer, Red Burguer, Jumbo Slice e Salt N’ Pepper também vão participar do evento oferecendo combos especiais tanto no delivery, quanto nos pontos físicos.

Bud Party

Quando? De sexta-feira (25) até domingo (27)

Onde? Casa Batekoo, no Santo Antônio Além do Carmo

Atrações:

Sexta-feira (25): Nêssa, Bruxa Braba, Manigga, Cronista do Morro, Trap Funk & Alivo e House Afrobapho

Sábado (26): Vandal, DMT, Paulilo, House Afrobapho e Telefunksoul

Domingo (27): Dj Belle, Pivoman, Jack Nascimento, House Afrobapho e Maya

