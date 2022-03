Festival de Inverno Bahia: venda do primeiro lote de ingressos chega aos últimos dias

Foto: Divulgação / FIB



Quem já garantiu o ingresso para o Festival de Inverno Bahia (Fib) não precisa se preocupar. Mas, aqueles que ainda querem comprar com os valores do primeiro lote, só tem até o próximo sábado (19) para isso. A empresa de entretenimento da Rede Bahia responsável pela organização do evento, iContent, anunciou que o segundo lote passará a valer no dia 20 de março.

O espaço da Arena está de R$118 (inteira) e R$59 (meia); o Camarote Vip é R$154 (inteira) e R$77 (meia). Já o passaporte para todos os dias do Festival está de R$300 (inteira) e R$ 150 (meia) – Arena; R$415 – Camarote Vip.

A venda oficial de ingressos para o #FIB22 está sendo realizada pela plataforma Sympla e em quatro pontos fixos de Vitória da Conquista: Loja Taco, Central de Ingressos Shopping Conquista Sul, Central de Ingressos Galeria Panvicon e Banca Central. O pagamento pode ser feito através de dinheiro ou cartão de débito e/ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros.

Reencontro

Após dois anos sem a realização do FIB por causa da pandemia, o evento promete grandes novidades para este ano. Pela primeira, a edição especial de 2022 terá 12 atrações no palco principal, sendo que um dos principais nomes da grade é a cantora Maria Bethânia, que fará sua estreia no palco Teopompo de Almeida. Além dela, estão confirmadas as participações de Dilsinho, Os Paralamas do Sucesso, Alok, Iza, Trio da Huanna, Harmonia do Samba, além do encontro entre Elba Ramalho e Fagner.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste.



Festival de Inverno Bahia 2022

Quando? 26 a 28/08/2022

26 a 28/08/2022 Onde? Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista – BA

Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista – BA Classificação? 16 anos

16 anos Abertura dos portões? 26 e 27 de agosto 19h, 28 de agosto 18h

26 e 27 de agosto 19h, 28 de agosto 18h Vendas? – Plataforma Sympla

– Vendas em Vitória da Conquista: Loja Taco, Avenida Olívia Flores, nº 686, Loja 1; Central de Ingressos Shopping Conquista Sul – Av. Lauro de Freitas, 142 – Centro, Vitória da Conquista – BA, 45015-000; Central de Ingressos Galeria Panvicon- Av. Juracy Magalhães, 3340 – Felícia, Vitória da Conquista, 45055-900; Banca Central – Praça Barão Rio Branco – s/n – Centro