Festival de Inverno terá encontro inédito de Elba Ramalho e Fagner e novidades; confira

Foto: Marcos Hermes / Divulgação

O palco do Festival de Inverno Bahia (FIB) receberá um encontro inédito em Vitória da Conquista, em sua 16 edição que acontece entre os dias 26 e 28 de agosto.

A cantora Elba Ramalho une forças com o cantor Fagner para uma apresentação em homenagem a Luiz Gonzaga no primeiro dia de festa, 26 de agosto.

O show faz parte do trabalho lançado em 2021 pela dupla, o álbum ‘Festa’, que traz regravações de grandes sucessos da carreira do Rei do Baião.

Além do feat. nordestino, o FIB anunciou nesta quinta (10) a apresentação da banda Harmonia do Samba no palco principal da festa.

O grupo comandado por Xanddy, fará sua estreia no evento com um show no segundo dia de festa, 27 de agosto.

Os ingressos para o #FIB22 estão sendo vendidos na plataforma Sympla e em quatro pontos fixos de Vitória da Conquista: Loja Taco, Central de Ingressos Shopping Conquista Sul, Central de Ingressos Galeria Panvicon e Banca Central.

O pagamento pode ser feito através de dinheiro ou cartão de débito e/ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros.

