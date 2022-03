FGTS: Caixa libera antecipação do saque com valor mínimo de R$ 500

Desde o dia 28 de dezembro, trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem antecipar até três pagamentos da modalidade através do Caixa Tem.

Pelo aplicativo, os interessados podem contratar, no mínimo, R$ 500 do seu saldo em suas contas do Fundo de Garantia. Antes, o valor básico era de R$ 2.000. A solicitação é realizada diretamente pela plataforma digital.

Os juros mensais são de 1,49% e a linha de crédito não exige avaliação do cliente, possibilitando o acesso mesmo de quem está com o nome sujo. No entanto, quanto mais parcelas o trabalhador antecipar, maior será os juros a pagar.

Para verificar quanto poderá pegar emprestado e os juros totais que serão aplicados, é preciso calcular o valor do saque-aniversário, que varia de acordo com o saldo no fundo. Para algumas faixas, há também uma parcela fixa adicional. Veja na tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como antecipar o saque-aniversário do FGTS pelo Caixa Tem

Antes de qualquer coisa, o trabalhador deve aderir o saque-aniversário do FGTS até o último dia útil do mês do seu nascimento. Com isso, ele poderá solicitar a antecipação da modalidade por meio do Caixa Tem.

No entanto, vale ressaltar que os trabalhadores que optam por essa modalidade não têm direito ao saque integral do saldo do FGTS, caso forem demitidos sem justa causa. Por outro lado, só terão direito ao pagamento da multa rescisória de 40% sobre os recursos contabilizados no contrato de trabalho.

A antecipação do saque-aniversário da Caixa é um empréstimo com juros, portanto sua contratação deve ser avaliada com mais cuidado. “O ideal é não utilizar”, afirma a educadora financeira Cintia Senna. “Com a antecipação, além de gastar dinheiro do FGTS, o cliente paga juros de algo que já é dele.”

“Essa linha de crédito é uma saída possível, desde que usada com consciência de que o recurso será utilizado por determinado tempo e será preciso um plano de ação posterior a isso”, diz Senna.?