FGTS: Como saber se tenho saldo disponível para sacar

O trabalhador pode conferir se possui saldo disponível em suas contas do fundo e se o empregador está depositando as quantias corretamente pelo aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS.

Em breve, o Governo Federal pode anunciar novos saques emergenciais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Caso sejam liberados, a previsão é que atendam cerca de 40 milhões de pessoas com um valor de até R$ 1 mil.

Veja como consultar a seguir:

Abra o aplicativo e clique em ‘Entrar no aplicativo’; Informe seu CPF, vá em ‘Não sou um robô’ e selecione as imagens solicitadas; Digite sua senha e clique em ‘Entrar’; Na tela inicial, estarão as informações das empresas nas quais trabalhou; O saldo da empresa atual ou do último empregador estarão no topo da tela; Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, basca acessar ‘Ver todas as suas contas’; O último depósito bancário também estará na tela inicial.

O FGTS é criado com depósitos mensais equivalente a 8% do salário do trabalhador. A empresa é a responsável pelos repasses. Porém, os saques só são liberados determinadas situações previstas em lei. Confira:

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Compra da casa própria;

Dispensa sem justa causa;

Em caso de desastres naturais;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Rescisão por aposentadoria;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave.