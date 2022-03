FGTS: Veja quem pode sacar o dinheiro neste mês

A Caixa Econômica Federal liberou recentemente mais uma rodada do saque-aniversário. A modalidade concede uma parcela do saldo disponível nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) do trabalhador anualmente, no mês de seu aniversário.

Até o momento, já foram três autorizações, considerando o passar dos meses. É importante ressaltar que a modalidade é optativa, desta forma, para receber uma parcela anual do seu FGTS é necessário aderi-la.

Quando o saque é liberado, o trabalhador tem até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da liberação para sacar o FGTS. Neste caso, aqueles que nasceram em março poderão resgatar os valores até o dia 31 de maio.

O que eu perco ao aderir o saque-aniversário?

Em síntese, a única perda para o trabalhador que adere ao saque-aniversário é a do saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa. As demais verbas, como a multa de 40% na rescisão do contrato e o direito nas situações, como para compra de um imóvel, continuam.

Como aderir ao saque-aniversário?

Para aderir a modalidade ou consultar o saldo disponível, o trabalhador pode acessar os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo FGTS disponível para Android e iOS;

Pelo site fgts.caixa.gov.br;

Pelo telefone número 0800 724 2019.

Na prática, basta clicar em “Meu FGTS”, e em seguida acessar a aba “Saque-Aniversário”. Depois disso leia e concorde com os termos e condições para então clicar em “Aderir ao saque-aniversário”.

Qual valor do saque-aniversário?

O valor liberado pela modalidade depende do saldo que o trabalhador possui em suas contas no FGTS. Além disso, é possível receber uma parcela adicional conforme a faixa de saldo. Confira na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Calendário do saque-aniversário 2022

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023