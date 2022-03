Ficou friozinho? Aprenda como fazer chocolate quente cremoso Fit

Sabemos como é difícil não querer ficar deitado em um dia chuvoso. Pensando naquela tarde em que fugir da dieta não é uma opção, separamos a receita de um chocolate quente cremoso fit para o lanche da tarde perfeito para os dias mais frios.

Preparado com achocolatado magro e adoçado com açúcar magro fit a receita é enriquecida com cacau em pó e farinha de aveia proporcionando mais saúde, disposição e bem-estar para os consumidores. Saiba como preparar:

Ingredientes:

2½ xícaras (chá) de leite desnatado (500ml)

2 colheres (sopa) de cacau em pó (20g)

2 colheres (sopa) de achocolatado magro (20g)

1 colher (sopa) de açúcar magro fit (12g)

2 colheres (sopa) de farinha de aveia (20g)

Modo de preparo:

Coloque em uma panela todos os ingredientes e misture bem. Leve ao fogo e mexa até homogeneizar. Retire do fogo e sirva quente.

