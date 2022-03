FIES: Estudantes inadimplentes têm até 31 de agosto para renegociar dívidas

Cerca de 1 milhão de estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que estão inadimplentes já podem renegociar as suas dívidas com os descontos na medida provisória nº 1.090. De acordo com a regulamentação, os estudantes têm até 31 de agosto para renegociar as dívidas.

De acordo com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, o governo disponibilizou canais de renegociação que buscam saldar as dívidas e restabelecer o crédito positivo desses estudantes que estão com pagamentos em atraso.

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, Ponte afirmou que os pagamentos do Fies em atraso somam cerca de R$ 9 bilhões. Ao todo, o saldo devedor do Fies é de R$ 38,6 bilhões. Com o novo programa de renegociação de dívidas, o governo tenta recuperar uma parte desse montante.

O presidente do FNDE afirmou ainda que os estudantes que estão com o nome negativado em serviços de proteção ao crédito por conta dos atrasos de pagamento do Fies terão o cadastro restabelecido assim que quitarem a primeira parcela estabelecida na renegociação.

Como renegociar as dívidas?

De acordo com a MP, podem participar do novo programa os estudantes que têm parcelas em atraso a partir de 90 dias. Estudantes com esse tempo de atraso podem pagar o saldo devedor total com desconto da totalidade dos encargos e 12% do valor principal ou podem parcelar o saldo devedor em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com a isenção total de juros e multas.

Aqueles que estão com atraso superior a 360 dias podem negociar desconto de até 86,5% no valor da dívida para o pagamento integral do saldo. Aqueles que forem inscritos no CadÚnico podem obter desconto de até 92% no valor consolidado da dívida para o pagamento integral do saldo devedor.

Os estudantes devem procurar os agentes financeiros do Fies com os quais têm contrato, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, para simular a renegociação. De acordo com os agentes, os novos contratos podem ser simulados por meio de seus aplicativos.

Com informações da Agência Brasil.

