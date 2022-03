FIES reabre inscrições e estudantes têm mais um dia para se candidatar; veja cronograma

Foto: Agência Brasil

As inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) serão reabertas na próxima terça-feira (15). Com isso, os estudantes terão até as 23h59 desse dia para se inscrever.

Já o resultado da chamada regular que, anteriormente, seria divulgado no dia 15, será publicado no dia 18 de março, no portal Acesso Único. Anteriormente, só teria sido possível fazer a inscrição até as 23h59 da última sexta-feira, dia 11.

Com o novo prazo, todos os interessados ganham mais tempo para conferir e se inscrever e, aqueles estudantes já inscritos, mas que queiram alterar as opções de curso, também terão mais um dia para fazer as alterações que desejarem nas inscrições.