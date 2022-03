Fifa divulga detalhes para sorteio dos grupos da Copa do Mundo

IMAGEM Foto: Divulgação / Fifa A Fifa divulgou nesta terça-feira (22) detalhes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022. As chaves serão sorteadas no dia 1º de abril, em Doha, no Catar.

As 32 seleções classificadas para o Mundial serão divididas em potes de 1 a 4 com base no ranking da entidade. A lista, com as posições de cada seleção, será divulgada na véspera do sorteio, no dia 31 de março. O Catar, dono da casa, é a única exceção e já está garantido como cabeça de chave.

Além do Catar, ouros sete países completam o pote 1. O segundo grupo contém as seleções que estão classificadas entre as posições 8 e 15 do ranking. Já o pote 3 será composto pelas equipes qualificadas entre as posições 16 e 23. Por fim, as equipes restantes estarão no pote 4, assim como os vencedores das repescagens internacional e europeia.

Quinze seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo. Nesta semana, começa a última data Fifa e 29 de 32 países estão garantidos no Mundial.