fila de espera por perícia cresce e conta com 800 mil pessoas

O número de cidadãos que esperam neste momento pela oportunidade de realizar uma perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é hoje de de 828.963. De acordo com informações da própria autarquia, isso representa um aumento de 30,55% em relação ao que se viu no ano passado também no mês de março.

Segundo esses dados, em março de 2021, pouco mais de 635 mil pessoas estavam na espera para realizar essa perícia médica. Dentro de um ano, esse número cresceu para 828.963. Esse aumento, vale ressaltar, acontece mesmo depois que várias agências do instituto começaram a reabrir. Além disso, os números de novos casos de Covid-19 neste último ano foi notadamente mais baixo do que os vistos em momentos anteriores.

Esse aumento fez com que o tempo médio de espera para a realização desse serviço também ficasse maior. Ainda de acordo com o próprio INSS, hoje o cidadão que está na fila espera precisa aguardar pouco mais de 69 dias, em média, para poder realizar esse atendimento e provar que precisa de um auxílio.

Mas quais são esses benefícios? De acordo com o INSS, uma série de projetos do Instituto exigem que o cidadão passe por um processo de perícia médica.

Auxílios que exigem perícia médica

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) para pessoas com deficiência;

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

Benefício por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez);

Auxílio-acidente;

Benefício por incapacidade temporária acidentária (antigo auxílio-doença acidentário);

Aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (antiga aposentadoria por invalidez acidentária);

Auxílio-acidente do trabalho.

De acordo com o INSS, o aumento da demora para a realização da perícia médica acontece sobretudo por causa da falta de médicos peritos no instituto neste momento. De acordo com as informações oficiais, a autarquia conta com 3,1 mil médicos em atuação. O ideal, segundo os servidores, era ter pouco mais de 5 mil para atender a demanda.

Falta de pessoal no INSS

Essa falta de funcionários no INSS se dá por uma série de motivos. De acordo com o Instituto, pesa o fato de que os concursos públicos se tornaram mais raros por lá. Assim, menos pessoas entraram para as vagas.

Some a isso o fato de que os funcionários que já estão dentro do Instituto continuam em processo de aposentadoria. Então a equação fica clara: o número de empregados cai e as pessoas não entram para esses lugares.

Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o INSS explicou que existe a possibilidade de se abrir novos concursos para o Instituto. Se isso acontecer, a expectativa é de que a fila e o tempo de espera para a perícia médica comece a diminuir.

13º salário

Na última semana, o Governo Federal confirmou que antecipará os pagamentos do 13º salário para os segurados do INSS neste ano. Esta é a terceira vez consecutiva que isso acontecerá sob a batuta do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o Governo, os pagamentos desse salário adicional deverão acontecer em duas parcelas. Uma deverá sair entre abril e maio e a segunda entre maio e junho. Aposentados, pensionistas e outros beneficiários poderão pegar o dinheiro.

Segundo o INSS, essa antecipação do pagamento do 13º salário para esse público não será prejudicada de nenhuma forma pela falta de pessoal do INSS. A promessa é de que tudo sairá como está planejado agora.