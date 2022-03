Filha de Belchior é condenada a 9 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver

A filha do cantor Belchior, Isabela Meneghelli Belchior, de 28 anos, foi condenada a 9 anos de prisão pela morte do metalúrgico, Leizer Buchwieser dos Santos, que aconteceu em agosto de 2019.

O caso, que teve a participação do júri popular, começou a ser julgado na terça-feira (22), no Fórum Criminal de São Carlos (SP), e terminou após mais de 18 horas, na quarta-feira (23).

Enquanto Isabela foi condenada a 9 anos e 10 dias de prisão sendo oito anos por homicídio e um 1 ano e 10 dias por ocultação de cadáver, as outras duas pessoas condenadas, os irmãos Estefano Rodrigues, de 25, e Bruno Thiago Dornelas Rodrigues, de 29, pegaram 12 anos, sendo 10 anos, 10 meses e 20 dias pelo homicídio e dois meses e onze dias pela ocultação.

O crime aconteceu em agosto de 2019. O metalúrgico havia desaparecido no dia 26 de agosto, após sair de casa para trabalhar. O carro de Leizer foi encontrado queimado em um canavial e o corpo foi achado por um sitiante com as mãos e os pés amarrados em uma mata na região rural da Babilônia.