Filho de Mussum denuncia racismo sofrido em shopping: ‘Escoltado feito bandido’

Igor Palhano, filho de Mussum, usou as redes sociais na última quarta-feira (2) para denunciar um caso de racismo que afirma ter sofrido em um shopping do Rio de Janeiro.

Segundo o dentista, ele foi abordado por um segurança no estacionamento e o funcionário o impediu de deixar o local por acreditar que ele não era o dono da moto que estava pilotando.

“Estou completamente arrependido de ter frequentado esse lugar, com pessoas que não tem um pingo de consideração pelo ser humano. Estou com nojo e agora entendo as grandes revoltas e lutas. Sim, eu sofri racismo, é pesado”, disse.

“Fui escoltado feito um bandido até a porta. Então, eu pergunto: ser preto hoje em dia é isso? Vou precisar fazer mais quantas faculdades para tentar ser visto de outra forma? Ou preciso usar máscara branca na cara? Acho que nem assim tenho respeito. Nojo desse shopping e nojo desses seguranças”, finalizou.

Em nota publicada através das redes sociais, o ParkJacarepaguá afirmou que está “apurando os fatos” e “repudia qualquer tipo de discriminação”.

Veja o vídeo com o desabafo:

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google notícias