Filosofia na prova do ENEM: o que cai?

Filosofia no ENEM: aquilo que vai cair na sua prova

Todos nós sabemos que a disciplina de filosofia desempenha um papel muito importante dentro da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

As questões de filosofia aparecem no primeiro dia de aplicação das provas do ENEM, como parte da prova de Ciências Humanas. Essas perguntas costumam ser elaboradas e exigem um conhecimento amplo por parte dos candidatos.

Assim, para que você consiga se preparar para a prova do ENEM, o artigo de hoje trouxe um resumo com alguns dos assuntos que são abordados com maior frequência dentro do exame. Vamos descobrir!

Filosofia Antiga

Você deve ter em mente que a Filosofia Antiga é um dos tópicos abordados com maior frequência dentro das questões de filosofia do ENEM.

Dentre desse tema, podemos destacar a grande frequência de perguntas sobre o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, três grandes pensadores do período.

A denominada “escola dos sofistas” também é muito abordada, bem como os chamados “filósofos pré-socráticos”.

Filosofia Medieval

As escolas filosóficas que estiveram presentes ao longo de todos os séculos da Idade Média aparecem com grande frequência dentro das questões de filosofia do ENEM.

Dentre todos os pensadores possíveis, podemos destacar Santo Agostinho, que é cobrado com muita frequência no exame.

Filosofia Moderna

A filosofia que foi produzida durante a Idade Moderna (1453-1789) também é abordada com grande frequência pela prova do ENEM.

Dentro do tema, podemos destacar os pensadores do movimento iluminista, como David Hume, René Descartes e Jean-Jacques Rousseau.

Filosofia Contemporânea

A Idade Contemporânea, que começa com a Queda da Bastilha, é caracterizada pela presença de muitos pensadores célebres.

Dentre eles, podemos destacar Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre e Martin Heidegger. Todos esses nomes são abordados com grande frequência pela prova do ENEM.

A filosofia de Immanuel Kant

Immanuel Kant é um filósofo extremamente importante que viveu entre os anos de 1724 e 1804. O pensador é conhecido principalmente pelas suas teorias relacionadas à crítica, que ficou conhecida como “crítica kantiana”.

O pensamento de Kant aparece com frequência na prova do ENEM, então não deixe de incluir esse pensador nos seus estudos.