Fim da amizade? Jade Picon chama Lais de Falsa e Eli de ‘pamonha’

Sétima eliminada do BBB 22, Jade Picon participou do programa ‘A Eliminação’, exibido pelo Multishow na madrugada desta quinta-feira (10). A influenciadora digital surpreendeu os telespectadores ao distribuir adjetivos para lá de polêmicos para os ex-colegas de confinamento.

A jovem elegeu Eliezer como o “pamonha” da edição e afirmou que Lais foi falsa com ela em algumas situações. A modelo não sabia que a médica pediu desculpas para Arthur após o jogo da discórdia.

“Foi uma falta de comunicação que rolou com a Laís, dela ter ido falar com o Arthur, ter abraçado, falado da filha dele. Quando ela chegou no quarto, não comentou isso comigo. Ela não foi totalmente falsa comigo no programa, mas nessa situação específica”, falou.

No entanto, Jade pretende continuar amiga de Lais após o BBB. “A Laís é alguém que eu quero ter uma amizade. Para mim, jogo é jogo, e a vida segue aqui fora”, pontuou.

