Fim da amizade? Larissa revela que Jade a ignorou em festa

Fim da amizade? O clima pesou entre Jane Picon e Larissa no ‘Fora da Casa’, exibido pelo Globoplay na madrugada desta sexta-feira (18). A pernambucana surpreendeu os telespectadores ao afirmar que foi ignorada por Jade Picon em uma festa recentemente. A modelo afirmou que não gostou da atitude da “amiga”.

“Você me viu no evento ontem e simplesmente não falou comigo. Não falou nem um ‘oi'”, começou Larissa. “Eu não te vi, meu amor. Eu não te vi”, respondeu Jade.

“Você viu, Jade. Me desculpa, mas você viu. Você estava virada de costas para mim, mas você viu. E aí as pessoas começaram a me perguntar se estava acontecendo alguma treta entre a gente”, rebateu a pernambucana.

Larissa deixou Jade chateada após perguntar no fim d programa se ela tinha ficado com Paulo André somente porque soube que o público estava apoiando. “Depois de toda mobilização que eu fiz para te salvar do paredão, depois do tanto que eu chorei quando você saiu, é muito injusto você trazer isso no ao vivo. Eu já não aguentava mais a pressão do pessoal da casa para que eu ficasse com PA”, encerrou a jovem.

