Fim da guerra? Lais e Arthur se abraçam após resultado do paredão no BBB 22

Ao menos dentro da casa do BBB 22, chegou ao fim a rivalidade entre Lais e Arthur Aguiar. Após o anúncio da eliminação da médica na noite desta terça-feira (22), ela se despediu de todos os colegas de confinamento, incluindo o ator.

Os dois se abraçaram e o músico pediu desculpas. “É só um jogo. Lá fora, eu quero conhecer o Arthur. Desculpa qualquer coisa”, falou a médica.

Lais foi eliminada do BBB 22 com 91% dos votos em paredão contra Douglas e Eliezer. Com a eliminação de Jade Picon, ela se tornou a maior rival de Arthur no jogo e os dois discutiam constantemente no jogo da discórdia.



Assista abaixo:

