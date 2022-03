Fim das garras? Unhas curtas ganham espaço nas passarelas e entre famosas

Foto: Pexels

Após um bom tempo com as unhas alongadas super enfeitadas em alta, as curtinhas e mais neutras voltam com tudo. Das passarelas, com marcas como Dior, Balmain e Hermès, até as mãos de celebridades, como Kim Kardashian, Rihanna e Cardi B, as unhas curtas e com tons próximos ao nude – ou até mesmo sem esmalte – ganham espaço. As informações são da Elle.

De acordo com Roberta Munis, a nail artist de artistas como Taís Araújo e Bruna Marquezine, ainda não dá para descartar as unhas longas como tendência. “Eu vejo as curtinhas aparecendo como mais uma opção, e não como substituição. Elas entram também nos períodos de ‘descanso’ dos alongamentos – já que estes exigem tempo, manutenção e dedicação”, afirmou. Já para Carolina Coelho, do marketing de desenvolvimento dos esmaltes da Colorama, o visual mais natural está ligado ao autocuidado, e, também tem como influência o cenário pandêmico.

“Tivemos uma procura crescente por cores que trazem uma sensação de cura, calma e paz. Os mais clarinhos ou pastel estão vindo com tudo”, contou Carolina.

A nail artist ainda dá dicas de como inovar no estilo, que é mais básico e discreto: “Dá para fazer pequenos detalhes, linhas curvas e corações, por exemplo. É simples e muito prático de fazer, mas traz informação de moda”.

