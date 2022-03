Fim de jogo: entenda por que Vyni foi eliminado do BBB 22

O sonho de ganhar R$ 1.5 milhão acabou para Vyni na noite desta terça-feira (15). O cearense, que conquistou o público pelo carisma nos vídeos de apresentação antes do confinamento, surgiu como uma pessoa completamente diferente dentro do BBB 22, e levou 55,87% dos votos em paredão disputado contra Gustavo e Pedro Scooby.

Foto: reprodução / Redes Sociais

Nordestino e “boa prosa”, o cearense foi inicialmente comparado pelo público a Gil do Vigor, do BBB 21. No entanto, ele deixou a desejar no quesito entretenimento e chegou a ser acusado de “forçar o humor” nas aparições ao vivo.

Confira abaixo os motivos que fizeram Vyni ser eliminado do BBB 22

1. Planta? Falta de posicionamento do jogo

Jogar o BBB 22 não era o forte de Vyni. O humorista falava abertamente que tinha receio de se comprometer nas dinâmicas e era conhecido por “pipocar” nos jogos da discórdia. Ele também já chegou a desperdiçar voto e colocou a própria aliada, Larissa, na berlinda e votou em Douglas em uma formação de paredão aberta com a simples justificativa de que o brother havia acabado de votar nele.

2. Um novo Vyni no ao vivo: VTzeiro?

Vyni entrou no reality com a promessa de que faria os telespectadores gargalharem com o senso de humor dele. No entanto, essa promessa se transformou em dívida. O influenciador, que passava o dia inteiro ou dormindo ou conversando com Eliezer, mudava o comportamento no ao vivo e tinha atitudes consideradas forçadas, sobretudo nas vezes que se batia nos móveis da casa.

3. Se valoriza, Vyni: As investidas em Eliezer

O cearense desenvolveu uma amizade tão forte com Eliezer que chegou a ser entendida como uma paixão não correspondida pelo designer. O influencer já se declarou para o “amigo” e pediu para dormir de conchinha ao lado dele, que nunca correspondeu às expectativas do amigo. A atitude do nordestino foi bastante criticada pois, além da insistência, o fluminense vivia um affair com Maria e Natália dentro do reality.

Vyni não foi o único participante que já se apaixonou e não foi correspondido na história do BBB. Clique aqui para relembrar.

4. Mais um lollipoper, mais uma eliminação: rejeição do público aos integrantes do quarto

Se tem uma coisa que é certa neste BBB 22 é que todo integrante do quarto Lollipop emparedado é eliminado. E até o pessoal da casa já percebeu isso. As combinações de voto, perseguições a outros brothers, como Natália e Arthur, e comentários maldosos fizeram com que os lollipopers fossem rejeitados pelo público, e com Vyni não foi diferente.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias