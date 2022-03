Fim de semana: Teatro Gamboa recebe solos de dança e espetáculo sobre gênero e sexualidade

Foto: João Rafael Neto

O teatro Gamboa terá programação especial no fim de semana, com apresentações virtuais e de forma presencial na Rua Gamboa de Cima, Largo dos Aflitos, 3, Salvador em Salvador. Os espetáculos começam na quinta-feira (3) e seguem até domingo (6), com solos de dança e espetáculo sobre gênero e sexualidade.

Para aqueles que forem assistir pelo canal no Youtube, os ingressos custam R$20 e R$10, à venda no site. Já a sessões presencialmente terão suas vendas através da bilheteria do local, a partir das 15h do dia de cada apresentação, custando R$30 e R$15 (meia).

A abertura das apresentações começa na quinta e sexta-feira (4), às 19h, de forma exclusivamente online, com solos compartilhados, um encontro entre a dobra e a árvore, que os artistas Ana Brandão e Thiago Cohen apresentam. Os ingressos podem ser encontrados neste link.

Sábado (05) e domingo (06) o espetáculo Coisa de Viado assume o palco do Teatro Gamboa, abordando questões como diversidade de gênero. Neste momento as apresentações serão de forma online e presenciais, acontecendo da seguinte forma: No dia 05, às 16h o espetáculo será exibido na plataforma virtual do Teatro Gamboa, e as 17h de forma presencial. Já no domingo (06), às 14h a peça acontece apenas no ambiente online, e às 17h no local.

Vale lembrar que todos os protocolos sanitários devem ser respeitados, sendo assim é necessário o comprovante de vacinação com esquema vacinal completo e o uso de máscara.

