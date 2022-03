Fim do sonho: por que Lucas foi eliminado do BBB 22?

Acabou o sonho de um milhão e meio para Lucas Bissoli. O capixaba, que se autointitula “Barão da Piscadinha”, recebeu 77.54% dos votos em paredão contra Pedro Scooby e Paulo Andre, e deixou o BBB 22 durante a noite desta terça-feira (29).

Após vivenciar as primeiras semanas sem muito destaque, o estudante de medicina conquistou fãs nas redes sociais pelo carisma e dedicação em provas. Não há como negar que ele de fato vivenciou o reality: foi anjo, formou casal, conquistou duas lideranças, arrumou briga. No entanto, faltou para o ex-brother um fato crucial: a formação de aliados.

Confira abaixo os principais motivos que fizeram Lucas Bissoli deixar o BBB 22.



1. Mexeu com o favorito? Treta com Arthur Aguiar

Apesar das polêmicas fora da casa, Arthur Aguiar tem se consagrado como o grande favorito ao prêmio. Como já era de se esperar, os rivais do esposo de Maira Cardi estão sendo eliminados um por um. E, com o capixaba, não seria diferente.

O músico e o estudante chegaram até a desenvolver uma aliança e vivenciaram bons momentos na casa. Porém, o favorito ao prêmio ficou bastante chateado após descobrir que o jovem havia cogitado indicar Tiago Abravanel para o paredão quando conquistou a liderança pela primeira vez. Ele chegou a chamá-lo de traidor e os dois bateram boca em diversos jogos da discórdia.

Após algumas semanas, Arthur e Lucas se resolveram, mas a amizade nunca mais foi a mesma. E, como fã não esquece nada, a torcida do artista se movimentou para eliminar o rapaz.

2. Poucos aliados: não há como jogar sozinho

Não adianta ser bom de prova se o participante não possuir outras estratégias para escapar do paredão. Lucas Bissoli não chegou a construir grandes alianças dentro da casa, o que fez com que ele se tornasse alvo de votos.

Apesar da boa relação com Linn, Jessi e Natália, eles nunca chegaram a formar um quarteto e votavam separados. O mesmo ocorreu com Eslovênia, affair dele no reality. Por outro lado, o capixaba chegou a desenvolver uma rivalidade com Arthur, Scooby, Paulo André e Douglas após indicar o surfista para o paredão.



3. Romance com Eslovênia: azar no jogo

Logo na segunda festa, o Barão da Piscadinha começou um romance com Eslovênia que durou até o fim da participação dele no BBB 22. Apesar do clima de amor, os dois se protegiam, mas não se aliavam no jogo e o estudante já chegou a votar e indicar amigos próximos da “namorada”.

Esse affair, no entanto, pode ter prejudicado o ex-brother fora da casa, já que a modelo, integrante, não é bem vista pelos telespectadores.

