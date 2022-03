Fiscalização rígida: CarnaSal exigirá comprovante com 3ª dose da vacina contra Covid-19

Foto: Reprodução / Eder Mota O CarnaSal, evento que acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril em Salvador, no WET, exigirá o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com a terceira dose do imunizante.

De acordo com o empresário Marcelo Britto, idealizador da festa, a exigência é uma forma de manter a segurança do público no evento, além é claro, de cumprir as medidas protetivas impostas pelo Governo do Estado.

“Exige uma expectativa de que retire a máscara, mas até o momento seguiremos com o decreto em vigência. Iremos exigir o comprovante de vacinação, já chegamos na 4ª dose com os idosos, então vamos pedir para que os foliões tenham a 3ª dose para curtir a festa. Nossa fiscalização terá início na entrega do abadá, queremos ser bem rigorosos em relação a isso”, disse o empresário ao iBahia.

A festa contará com shows de Saulo Fernandes, Carlinhos Brown, Parangolé, Jau, Lincoln, Léo Santana, Durval Lelys, Rafa e Pipo, Timbalada, Tuca Fernandes, Bell Marques, Banda Eva, Psirico e Alexandre Peixe.

Os ingressos para o CarnaSal estão à venda no site Bora Tickets, com promoção de casadinha para o setor arena custando R$ 220. Fora da promoção, os valores variam entre R$ 190 e R$ 770.

