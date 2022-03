Flipenedo terá concurso de redação para estudantes e mais livros nas escolas públicas

Primeira edição da Festa Literária de Penedo acontece em abril

Decom PMP

O acervo das bibliotecas das escolas da Prefeitura de Penedo vai ganhar mais dois títulos a partir do próximo mês de abril graças à realização da 1ª Festa Literária de Penedo (Flipenedo).

O evento criado no governo Ronaldo Lopes tem parceria do Governo de Alagoas e instituições do porte da Fundação Casa do Penedo também irá promover concurso de redação aberto para estudantes das redes públicas e privada.

A Flipenedo está em fase final dos preparativos e foi tema de reunião realizada no gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes na tarde de quarta-feira, 09.

As crianças das escolas muncipais recebem edições do livro “O que as minhocas não podem ver?”, escrito por Luana Teixeira. Para o público infanto-juvenil e adulto da EJA, a novidade é a obra “No País dos Caralâmpios – A história de Alagoas”, trabalho do escritor e jornalista Mauricio de Albuquerque Melo Júnior, um dos colaboradores diretos da Flipenedo.

A s duas obras são editados pela Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas (Cepal), vinculada ao governo estadual que também deverá reeditar dois livros raros que dizem muito sobre a Cidade dos Sobrados, Poesias Escolhidas, de Sabino Romariz, e Penedo – Sua História, de Aminadab Valente.

A 1ª Festa Literária de Penedo será realizada no período de 28 a 30 de abril, com programação diversificada e aberta ao público em geral.

Estão previstas a realização de oficinas de escrita criativa (poesias, contos e crônicas), contação de história, mesas de debate, exposição e feira de livros, sarau literário e a premiação do Concurso Literário Cidade do Penedo, realizado pela Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciências (APLACC).

Shows musicais e apresentações culturais também movimentarão a Flipenedo, com apresentações no Largo de São Gonçalo, Centro Histórico do município berço da cultura alagoana pronto para sediar grandes eventos, promovidos ou apoiados pela gestão que resgata a autoestima dos penedenses e viabiliza a geração de emprego e renda.

Texto Fernando Vinícius