Flopou? Trolagem com Dummy no ‘BBB 22’ recebe críticas na web

Parece que a trolagem de Boninho não fez o efeito esperado no público do “BBB 22”. Prova disso, são os comentários dos internautas que categorizaram o momento como um “mico”, termo que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta quinta-feira (10).

“Meu Deus, que mico. Tô morrendo de vergonha pelo boninho”, escreveu um internauta na rede social. “Ninguém vai superar Carla Diaz de Dummy , todos com medo e ninguém percebeu”, comentou outra conta. “O scobby atuou melhor que o dummy do boninho”, brincou mais um usuário.

Veja os comentários e memes:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias